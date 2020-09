Wietplantage opgerold bij controles in buitengebied Salland

Rechter eist voorwaarde­lij­ke celstraf voor man die meisjes betastte in de wildwater­baan in Deventer

24 september Tegen de 31-jarige Andrei P. uit Roemenië is vier weken cel voorwaardelijk geëist, wegens het aanranden van meisjes in zwembad De Scheg in Deventer. De slachtoffers zijn drie pubers van destijds dertien, veertien en zeventien jaar, die op de wildwaterbaan bij benen, buik, billen of borsten werden betast en geknepen.