Wietse uit Deventer getuige van aanslagen in Sri Lanka: ‘Blijf binnen. De angst gaat door je heen’

Deventenaar Wietse Sennema (32) is van dichtbij getuige geweest van de aanslagen die vanochtend zijn gepleegd in het stadje Colombo in het westen van Sri Lanka. ,,We moeten binnen blijven. De angst gaat door je heen."

Sennema woont in Colombo en is eigenaar van een Tuktuk-verhuur. ,,Zojuist heb ik een schoonmaker van ons gesproken die aan het werk was bij de St. Antonykerk waar één van de aanslagen plaatsvond”, vertelt hij terwijl het verkeer langs zijn kantoor raast. ,,Gelukkig is hem niets overkomen. Hij was een tijdje onbereikbaar. Dan gaat de angst door je heen.” De eerste berichten over aanslagen bereikten Sennema rond half zes vanochtend (Nederlandse tijd). ,,De hotels waar aanslagen zijn geweest ken ik goed. In het Kingsbury hotel heb ik vaak overnacht. Het zijn grote hotels waar veel toeristen komen.”

Iedereen alert

Volledig scherm Locaties aanslagen sri lanka © adr Sennema emigreerde in 2016 naar Sri Lanka en is daar eigenaar van een Tuktuk-verhuur aan de zuidkant van Colombo. In die provinciehoofdstad met ruim 750.000 inwoners zijn aanslagen gemeld bij het Shangri-La hotel, Kingsbury Hotel, Cinnamon Grand hotel en de St. Antonykerk.



Hij houdt koortsachtig contact met bekenden en huurders van de Tuktuks. ,,Ik maak mij zorgen om bekenden, kennissen en natuurlijk klanten.” Sennema verhuurt vooral aan backpackers. ,,Die komen niet zo snel bij die grote hotels waar aanslagen zijn voorgekomen. We zitten in een groepsapp waar we elkaar op de hoogte houden. Tot nu toe is iedereen veilig, maar we zijn alert. Er zijn berichten over meer aanslagen.”

Bananenrepubliek

Volgens de Tuktuk-verhuurder wordt op dit moment in de lokale media volop gespeculeerd over het motief en de daders achter de aanslagen. ,,Twee jaar geleden was in de buurt nog een rel tussen moslims en boeddhisten. Daar dacht ik gelijk aan. Sri Lanka is toch een beetje een bananenrepubliek. Politiek is er wel wat spanning. Je moet niet vergeten dat tot tien jaar nog een oorlog gaande was. Toch zag niemand dit aankomen.”

Inmiddels heeft het Rode Kruis de website ikbenveilig.nl opgetuigd. Nederlanders in Sri Lanka kunnen daar aangeven hoe het met ze gaat. Ook kan het thuisfront gericht zoeken naar familie of vrienden in het gebied.

