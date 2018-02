Wietteler in huurhuis vaker op straat gezet

Bewoners Sluiswijk: 'rattenaantal afgelopen jaren geëxplodeerd'

4:59 Bewoners van het gerenoveerde deel van de Parallelweg in de Sluiswijk spreken over een explosie van ratten in de afgelopen drie jaar. Dat de Sluiswijk een rattenprobleem had was al langer duidelijk, maar de omvang wordt nu pas duidelijk. Rentree ziet op basis van het aantal klachten juist een verbetering de laatste tijd.