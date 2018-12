Wifi-tellingen in binnensteden Deventer, Apeldoorn en Zutphen stilgelegd

In die steden is het bedrijf Locatus per direct gestopt met zogeheten wifitracking na een publicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wie in bijvoorbeeld een restaurant of een winkel wifi op zijn telefoon aan heeft staan, geeft zijn locatiegegevens prijs wie wifitracking.

De toezichthouder deelde onlangs op haar website mee dat het volgen van mensen via wifitracking voortaan alleen bij hoge uitzondering mag.

Locatus is een belangrijke wifitracker in Nederland en meet in tal van Nederlandse binnensteden de bezoekersstromen via wifisensoren. Zo worden in Deventer sinds dit jaar 24/7 de passanten geteld via 22 sensoren in de binnenstad, in opdracht van de gemeente en de ondernemers van Deventer. In heel Europa telt Locatus volgens directeur Gerard Zandbergen dagelijks tussen de tien en twintig miljoen passanten. Via de meetpunten vallen de bezoekersstromen tot op de persoon nauwkeurig te tellen. Zo was te zien dat de Deventer Shopping Night onlangs 48.211 unieke bezoekers naar de binnenstad trok.

Anonimiseren

Na de publicatie van de toezichthouder trekt Zandbergen de conclusie dat de wettelijke grondslag daarvoor in Nederland is weggevallen. ,,Bovendien worden aanvullende eisen gesteld aan het anonimiseren, waarvan maar de vraag is of we er technisch aan kunnen voldoen.’’ Dus restte hem geen andere keus, zegt Zandbergen, met als gevolg dat Deventer en de ondernemers van Deventer het voortaan zonder de bezoekcijfers moeten doen.