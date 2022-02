Wijkcomité overweegt stap naar de rechter over bouwplannen op Deventer St. Jozef-terrein

Roeiers vinden overleden man in de IJssel bij Deventer: geen sprake van een misdrijf

In de Zandweerdplas bij Deventer is zaterdagochtend een overleden man aangetroffen. Het zou gaan om een witte man van omstreeks 35 jaar. Uit onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat er geen sprake is geweest van een misdrijf.

5 februari