Wijnboeren nemen in natte zomer tijdig maatregelen tegen schimmels: oogstschade valt mee

Fietsster met hoofdwond naar ziekenhuis na aanrijding met boodschap­pen­bus­je in Holten

9 augustus Een fietsster is vanmiddag gewond geraakt op de Churchillstraat in Holten. Daar werd ze aangereden door een bestelbusje van een supermarkt. De vrouw is met letsel aan haar hoofd naar het ziekenhuis in Deventer overgebracht.