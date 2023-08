Wijngaarden bezoeken, de Prutshub en een museum: 5 x uittips in Deventer

‘Vage’ Duitse bontkopers zorgen voor onrust in hotels: ‘Ze zoeken maar een ander plekje’

Ze zijn op zoek naar goud, bont en opgezette dieren. Zeggen in advertenties dat ze in Holten een winkel runnen, maar komen eigenlijk uit Duitsland. Wie met een tas vol bont langskomt, eindigt in achterafzaaltjes van hotels. En de hoteliers? Die zijn nauwelijks op de hoogte van die praktijken. Hoog Holten greep deze week op het laatste moment in. „Ik moet ze hier niet over de vloer hebben, daar zijn wij niet voor.”