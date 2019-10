Wilfred Rumpf nieuwe stadsprins carnaval in Deventer

OP RAPPORT GA Eagles is twee maanden ongeslagen, maar kan de twijfel nog niet wegnemen

14:18 Het was een zielloze voetbalavond, vrijdag in de Adelaarshorst. Een door buikgriep geplaagd elftal wat niet wilde voetballen, een thuisploeg die de juiste snaar niet kon vinden. En dus ontspon zich een saai en slaapverwekkend duel tussen Go Ahead Eagles en FC Den Bosch, waarin de thuisploeg voor het eerst in zestien opeenvolgende wedstrijden niet wist te scoren in eigen stadion: 0-0.