Wilhelminabrug in Deventer vannacht afgesloten na ongeval

Brandweer van Malta moest zwaargewon­de oud-Eagle De Kogel uit wrak van auto bevrijden

6:00 De fysieke en sportieve toekomst van Leon de Kogel lijkt in duigen gevallen. De oud-spits van Go Ahead Eagles overleefde vorige week weliswaar een ernstig auto-ongeluk op het vakantie-eiland Malta, de 26-jarige Houtenaar hield zwaar beenletsel over aan de crash. Het is nog maar zeer de vraag of De Kogel ooit nog normaal zal kunnen lopen bevestigen bronnen dichtbij de familie van de zwaargewonde aanvalsleider.