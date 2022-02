Wilhelminabrug kleurt blauwgeel: Deventer leeft met Oekraïne mee

De Wilhelminabrug, een van de iconen in de Deventer skyline, is vrijdagavond verlicht in de kleuren van de vlag van Oekraïne. De gemeente Deventer wil daarmee steun betuigen aan Oekraïne en medeleven tonen aan de slachtoffers van de oorlog, die door Rusland is ontketend.

Deze week waren de kleuren van de Oekraïense vlag al in andere Nederlandse steden te zien. Bijvoorbeeld geprojecteerd op het stadhuis in Gouda, de Erasmusbrug in Rotterdam, de A’DAM-toren in Amsterdam en het stadhuis van Den Haag.

Berlijn

Ook gebouwen in steden in Europa kleurden blauwgeel, bijvoorbeeld de Brandenburger Tor in Berlijn.

Sinds enkele jaren kan de gemeente Deventer de Wilhelminabrug verlichten in alle denkbare kleuren van de regenboog. Op Koningsdag bijvoorbeeld kleurt de brug oranje en toen GA Eagles vorig jaar promoveerde rood-geel.

Vastgelegd is dat de burgemeester, Ron König, ad-hoc kan beslissen of de brug wordt verlicht. Zoals nu rond het conflict in Oekraïne. Het moet dan wel gaan om aanleidingen met een grote, maatschappelijke impact.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de brug wordt verlicht vanwege een hoogoplopend oorlogsconflict. Wel kleurde de brug vorig jaar in de regenboogkleuren. Dat was een reactie op anti-homowetgeving die in Hongarije werd aangenomen. Op World Orange Day, de dag tegen geweld tegen vrouwen, kleurde de brug oranje. Op Coming Out Day kleurde de brug al in de regenboogkleuren.

Bevrijding

Vaste momenten om de brug te verlichten zijn onder meer de bevrijding van Deventer (10 april) en rond Deventer festivals als Deventer op Stelten, de Boekenmarkt en het Dickensfestijn.