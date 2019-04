Wilhelminabrug vaker kleurrijk verlicht, ook bij feestje GA Eagles

GA Eagles

Daarnaast kan voortaan ook ad hoc de brug kleur krijgen bij een bijzondere gebeurtenis, zo meldt wethouder Frits Rorink (CDA). Rorink zinspeelt bijvoorbeeld op een roodgeel feestje van Go Ahead Eagles. ,,Mooi dat we nu op actualiteiten kunnen inspelen, bijvoorbeeld als Go Ahead Eagles kampioen wordt.‘’ Dat zal dit seizoen niet meer gebeuren, of de Tukker moet doelen op mogelijk promotiesucces in de komende play-offs met als inzet een plek in de eredivisie.