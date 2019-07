Wilhelminafontein in Deventer staat er weer fris bij, zolang het duurt...

Plan om Bathmense Brink weer te laten bruisen

12:00 Een grondige metamorfose van de Brink in Bathmen is een stap dichterbij. De gemeente Deventer stelt 30.000 euro beschikbaar, zodat op initiatief van bewoners en ondernemers rond het centrale gebied in het dorp een herinrichtingsplan kan worden uitgewerkt voor de Brink. Zicht op geld voor de uiteindelijke opknapbeurt zelf is er nog niet.