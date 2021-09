Willem uit Deventer is in één klap terug bij fataal treinongeluk na zien van beelden spoorloper Ermelo

VIDEO Vuurwerk, bier en veel spanning: de eerste IJsselder­by in 4 jaar laat supporters­har­ten sneller kloppen

19 september Eindelijk hing er weer eens echte spanning in Deventer. De IJsselderby tussen aartsrivalen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle werd voor het eerst in in vier jaar gespeeld. Kon de thuisploeg na een 1-3 nederlaag vier jaar geleden eindelijk revanche nemen? Jazeker, maar de sfeer in en rondom de Adelaarshorst was bij vlagen wel grimmig.