Wilp uit carnavalsoptocht gegooid: protesten zwellen aan

Boekenweek­es­say van Özcan Akyol uit Deventer nu al bestseller

12 maart Generaal zonder leger, het Boekenweekessay van Özcan Akyol, is op plek één binnengekomen in de Bestseller 60-lijst. Het essay is dus meteen al een succes, en dat terwijl de Boekenweek nog tot en met zondag duurt. Akyol noemt de Nederlandse literaire wereld onder meer 'incestueus en arrogant’ in Generaal zonder leger.