Wind mee bij Brink tot Brinkloop in Deventer

Deventer vierde een jaar lang jubileum­feest, maar had het niet altijd door

7:00 De organisatie van Deventer 1250 kijkt tevreden terug op de organisatie van het jubileumjaar. Dankzij het feestjaar is er frisse energie en verbondenheid, vindt de organisatie in een ronkend persbericht. Maar die bewering heeft een hoog ‘Wij van WC-eend-adviseren-WC-eend-gehalte'. Een feestje is immers pas geslaagd als ook de gasten tevreden terugkijken. Is dat gelukt?