Wind waaide gunstig voor windmolens langs A1

Nog nooit was de jaarlijkse energieopbrengst van de twee windmolens langs de A1 bij Deventer zo hoog als afgelopen jaar. De twee windmolens produceerden in 2018 bijna 8 miljoen kilowattuur aan energie, goed voor het gemiddeld stroomgebruik van meer dan 2400 huishoudens. Dat is nog altijd minder dan de verwachte jaaropbrengst van 8,5 miljoen kilowattuur, maar exploitant Deventer Energie is tevreden.

Het zogeheten Windpark Kloosterlanden is in 2015 aangelegd langs de A1 en is eigendom van energiecoöperatie Deventer Energie en het bedrijf Raedthuis Pure Energie. In de eerste twee volledige jaren lag de opbrengst lager, met ‘slechts’ 7,1 miljoen kilowattuur aan energie in 2016 en bijna 7,9 miljoen een jaar later. Met bijna 8,0 miljoen kilowattuur aan energie gaat windjaar 2018 voorlopig de boeken in.

Redelijk

Guido Bakema, bestuurslid van Deventer Energie, zegt blij te zijn met het resultaat. „We hebben een redelijk jaar gehad. Als we kijken naar het najaar dan liepen we elke maand iets achter op de prognose, maar daar hadden bijna alle windmolens in Nederland last van. Het kan dus beter, maar we mogen niet ontevreden zijn.”

Quote We hebben het over wind en dat is moeilijk te voorspel­len Guido Bakema, Deventer Energie De twee windmolens zouden volgens een oorspronkelijke prognose jaarlijks gemiddeld 9,6 miljoen kilowattuur aan energie moeten opleveren. Die prognose is later naar beneden bijgesteld tot 8,5. Tot op heden is de jaarproductie niet in de buurt gekomen van de prognose. Bakema: „De prognoses zijn gebaseerd op een lange reeks van jaren en kunnen gemiddeld gezien dus nog steeds gehaald worden. Dit jaar beginnen we weer helemaal opnieuw, dus het is moeilijk te zeggen wat we dit jaar mogen verwachten. We hebben het over wind en dat is moeilijk te voorspellen.’’

Veluwemassief