Windmolenpionier Guido (72) uit Diepenveen: ‘Zonder Tsjernobyl, stond Nederland vol met kerncentrales’

Angst voor déjà vu komt én verdwijnt razendsnel: oppermach­tig GA Eagles legt Excelsior op de pijnbank

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Go Ahead Eagles dus ook niet. Al dwalen zaterdag in het thuisduel met Excelsior (3-1) de gedachten nog wel even af naar de verprutste pot tegen NEC van vorige week. ,,Het zal toch niet...”

12:00