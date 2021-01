Windmolens bij A1 langs Deventer produceren meer energie

Politie heeft mysterie van harde knallen in Klarenbeek nog steeds niet ontrafeld

4 januari De oorzaak van de harde knallen in Klarenbeek is nog steeds onduidelijk. Twee oudere bewoners van de Hooiland meldden de knallen in november. Ze trokken in enkele weken tijd liefst zesmaal aan de bel. De politie rukte elke keer uit. Tevergeefs. De herkomst van de knallen blijft vooralsnog een mysterie.