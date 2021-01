Windmolens bij A1 ter hoogte van Deventer vangen meer wind dan verwacht

poll Kli­ko-soap in Terwolde: handvat naar de weg toe of juist niet?

5 januari Moeten afvalcontainers met de handvatten naar de weg toe staan om ze vlot te kunnen legen, of juist andersom? Hoe meer vragen bewoners van de Bandijk in Terwolde er over stelden bij afvalophaler Circulus-Berkel, hoe onduidelijker het werd. Na acht mailtjes is er in het nieuwe jaar eindelijk het bevrijdende antwoord: er komen stickers met pijlen waardoor het niet meer fout zou moeten gaan.