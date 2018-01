'Windmolens Deventer hebben last van Veluwemassief'

De twee windturbines langs de A1 bij Deventer gaan nooit de vooraf geschetste energieproductie leveren. De windturbines staan in de luwte van het Veluwemassief en zouden daardoor last hebben van windwervelingen - en daarmee minder constante windaanvoer.

Lees ook Windmolens langs A1 bij Deventer kunnen meer wind gebruiken Lees meer

Dat zegt De Groene Rekenkamer, een vanuit Apeldoorn opererende organisatie die duurzaamheidsinitiatieven kritisch volgt en tegenwicht wil bieden aan de milieubeweging. Volgens de stichting zullen de jaaropbrengsten van het in 2015 gebouwde windpark Kloosterlanden óók in de toekomst tegenvallen.

,,Deventer ligt net achter het Veluwemassief. Westenwind moet bij Apeldoorn en omgeving zo'n honderd meter omhoog en begint vervolgens te draaien. Windwervelingen noemen we dat", zegt Niek Rodenburg, voorzitter van De Groene Rekenkamer. ,,Windmolens zijn om die reden op deze locatie niet geschikt. Ze vangen te weinig wind."

Cijfers

De Groene Rekenkamer voelt zich gesteund door de cijfers. De twee windturbines hebben vorig jaar samen 7,9 miljoen kilowattuur aan energie opgeleverd. Dat is minder dan de 8,9 miljoen kilowattuur die de windmolens volgens prognoses zouden moeten opleveren. In 2016, het eerste volledige jaar in het bestaan van het windpark, was de opbrengst nog lager, met 7,1 miljoen kilowattuur aan energie.

Volgens Rodenburg zijn de cijfers tekenend. ,,Het is zonde van het geld om windmolens in een windluw gebied te plaatsen. Dat wordt door de jaaropbrengsten onderschreven. Daarom begrijpen wij niet dat in Deventer onderzoek wordt gedaan naar meer windturbines. Dan kun je als gemeente beter aandelen kopen in een windmolen op zee."

Gemiddelde

Windpark Kloosterlanden is eigendom van energiecoöperatie Deventer Energie en Raedthuis Pure Energie. Volgens Matthijs Oppenhuizen, woordvoerder van Raedthuis Pure Energie, is het te vroeg om conclusies te trekken. ,,Onze geschatte jaaropbrengst is gebaseerd op een langjarig gemiddelde. We hebben nu mindere windjaren achter de rug, dat kan dit jaar maar zo anders zijn."