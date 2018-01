Windmolens langs A1 bij Deventer kunnen meer wind gebruiken

Volgens Deventer Energie, exploitant van het zogeheten windpark Kloosterlanden, hebben de twee windturbines in 2017 samen 7,9 miljoen kilowattuur aan energie opgeleverd, goed voor het stroomgebruik van meer dan 2600 huishoudens. In 2016, het eerste volledige jaar in het bestaan van het in oktober 2015 geopende windpark, was de opbrengst lager met 7,1 miljoen kilowattuur aan energie.

Geen zorgen

Quote Dit jaar zijn we beter begonnen, onder meer door de storm vorige week Guido Bakema, Deventer Energie De twee turbines zouden volgens een recentelijk naar beneden bijgestelde prognose gemiddeld 8,9 miljoen kilowattuur per jaar aan energie moeten opleveren. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Volgens Guido Bakema, bestuurslid van Deventer Energie, zegt het nog niets dat de resultaten achter blijven. "De opbrengst zal elk jaar verschillen. Dat komt omdat het weer onvoorspelbaar is. De prognose is gebaseerd op een langere reeks van jaren. Daarom maken wij ons geen zorgen."

Bakema zegt dat 'windjaar' 2017 vooral een mager begin kende. "Het heeft in het voorjaar relatief weinig gewaaid. Daarmee hebben we pech gehad. Bovendien hebben de molens in december enige tijd stil gestaan uit voorzorg, vanwege aanvriezing door vorst. Dit jaar zijn we beter begonnen, onder meer door de storm vorige week. In één wijk tijd hebben we 40 procent van de verwachte maandproductie gedraaid."

Winstdeling

Windpark Kloosterlanden bestaat uit twee 132 meter hoge windmolens. Exploitant Deventer Energie is voor 25 procent eigenaar van het windpark. Raedthuis Pure Energie bezit de overige 75 procent. Leden van Deventer Energie die in het windpark hebben geïnvesteerd, ontvangen jaarlijks 2,5 procent rente, zegt Bakema. "Bij een hoge opbrengst volgt winstdeling. Die hebben we nog niet kunnen uitkeren."

Onderzoek

Mogelijk volgen in de toekomst meer windmolens in Deventer. De gemeente doet onderzoek naar de haalbaarheid van extra windturbines en andere vormen van duurzame energie, zoals zonneparken. De onderzoeksresultaten worden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart gepresenteerd, zegt Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente Deventer. "Het wordt daarmee geen verkiezingsitem."