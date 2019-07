Windmolens langs A1 hebben goed half jaar achter de rug

De wind waaide de afgelopen zes maanden gunstig voor de twee windmolens langs de A1 bij Deventer. De energieopbrengst van de twee turbines was in de eerste helft van 2019 hoger dan vooraf verwacht. Blijft het de rest van het jaar zo waaien, dan lonkt een ‘record’.

De twee windmolens die samen het zogeheten windpark Kloosterlanden vormen, produceerden van januari tot juli meer dan 4,7 miljoen kilowattuur aan energie, goed voor het gemiddeld stroomgebruik van meer dan 1500 huishoudens. In heel vorig jaar produceerden de twee turbines bijna 8 miljoen kilowattuur aan energie, goed voor een recordopbrengst.

Windpark Kloosterlanden is in 2015 aangelegd langs de A1 en is eigendom van energiecoöperatie Deventer Energie en het bedrijf Raedthuis Pure Energie. In de eerste twee volledige jaren lag de opbrengst lager, met ‘slechts’ 7,1 miljoen kilowattuur aan energie in 2016 en bijna 7,9 miljoen een jaar later. Met bijna 8,0 miljoen kilowattuur aan energie is windjaar 2018 voorlopig de boeken ingegaan.

Theo Tijhuis van Raedthuis Pure Energie noemt vooral maart een erg goede windmaand. ,,Op dit moment zitten we boven het budget, vooral vanwege een goede opbrengst in maart. We hebben dus een bijzonder goed half jaar achter de rug. Als we de cijfers van het eerste half extrapoleren, dan komen we uit op meer dan 9 miljoen kilowattuur, zoveel hebben de windturbines bij Deventer nog nooit geproduceerd.”

