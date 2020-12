Windmolens op de Voorster Klei? Gemeenteraad Voorst wil plannen voorlopig dwarsbomen

Man die wordt verdacht van woest om zich heen steken bij ruzie in Deventer komt voorlopig vrij: ‘Maar hij mag geen alcohol gebruiken’

3 december De vermoedelijke dader van een steekpartij aan de Kapjeswelle in Deventer, waarbij drie mannen gewond raakten, komt vrijdag op vrije voeten. Zijn advocaat had aangevoerd dat het psychische overmacht is geweest, nadat K. zelf drie keer is aangevallen door een groep. Twee van die keren ging hij knock-out.