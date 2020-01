‘Windmolenvrij’ Voorst kiest voor negen windmolens. Of toch niet?

Agrariërs in Voorst zijn op het verkeerde been gezet. In een uitnodiging om volgende week dinsdag te komen praten over het thema energie, wordt gesteld dat de opdracht negen windmolens en honderd hectare zonnepark is. Maar Voorst wilde toch windmolenvrij blijven?

Na keer op keer te pleiten voor een windmolenvrij Voorst, riep de uitnodiging van de gemeente Voorst aan agrariërs toch de nodige vragen op. ‘De opgave is negen windmolens en 100 hectare zonnepanelen. Jullie zijn daarin een belangrijke factor. Dit is hét moment om mee te praten.’

Ongelukkig geformuleerd

Volgens verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij is het echter een misverstand. ,,Het is ongelukkig geformuleerd. Het gaat om een equivalent van negen windmolens en 100 hectare zon.’’ De wethouder is met zijn partij Gemeentebelangen Voorst fel tegenstander van windmolens. Eerder gaf hij aan dat Voorst haar eigen tuin niet wil volbouwen met turbines, omdat gemeenten om Voorst heen al de gemeentegrenzen opzoeken bij de plaatsing daarvan. ,,We willen die nog steeds niet.’’

Quote Het is ongelukkig geformu­leerd. Het gaat om een equivalent van negen windmolens en 100 hectare zon Arjen Lagerweij, Wethouder gemeente Voorst

En dus worden andere oplossingen verwacht om de ambities – in 2030 energieneutraal en een CO2-reductie van 49 procent – te halen. Zoals zonneparken. Ter vergelijking: tegenover iedere windmolen staat 10 hectare aan zonneparken, zo’n twintig voetbalvelden. ,,Het liefst leggen we enkele grote zonneparken aan, met lange halen zijn we dan snel thuis. Maar dat is niet zomaar geregeld. Als je met boeren spreekt over zonneparken in hun buurt, hebben ze liever een kleine dan een grote.’’

Komende dinsdag, tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis in Twello, hoopt hij nog input van boeren te krijgen. ,,Uiteindelijk wordt het een mix van verschillende maatregelen, denk ik. En 60 van de 190 hectare is al vergund.’’

Nog 10 jaar te gaan

Ondertussen tikt de tijd door richting 2030. Over 10 jaar moeten de plannen gerealiseerd zijn. Lagerweij: ,,Ik wil de ambitie niet onderuit halen, maar het is slechts een bestuurlijke afspraak. In de periode dat dit is afgesproken, heeft niemand zich gerealiseerd wat dit concreet betekent.’’