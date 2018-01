Winkeldief (49) uit Deventer naar kliniek voor veelplegers

COA sluit opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen aan Het Vlier in Deventer

6:41 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft opvanglocatie De Poort voor minderjarige vluchtelingen aan Het Vlier in de wijk Borgele per 2 januari gesloten. Volgens woordvoerder Aletta Bouwmeester is de reden voor sluiting de krimp van het aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Aan Het Vlier werden sinds 2015 minderjarige vluchtelingen opgevangen. In De Poort was plek voor 48 asielzoekers, jongens en meisjes.