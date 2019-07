Winkelend publiek kan straks ook afval scheiden in de Deventer binnenstad

Inval in flat na schietinci­dent in Deventer wijk Keizerslan­den

14:34 De politie is vanmorgen een flatwoning aan de Prins Bernhardlaan in Deventer binnengevallen, op zoek naar de verdachte van een mogelijke schietpartij eerder die nacht in de buurt. De bewoner van de flat is niet gevonden en er is nog niemand gearresteerd.