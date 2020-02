Winkelexpert over leegstand in Deventer binnenstad: ‘We gaan terug naar jaren-50'

Toch weer evenemen­ten in Rijster­borg­her­park bij Deventer station

6:00 Om de kwetsbare bomen in het Rijsterborgerpark in Deventer te beschermen, is vorig jaar een streep gezet door het Stadsfestival in dat monumentale plantsoen. In de toekomst zijn evenementen in het park bij het station toch weer toegestaan. Het gaat dan om kleinere activiteiten. In heel Deventer zijn vijftien locaties aangewezen die geschikt zijn voor festiviteiten.