Winkeliers Colmschate verenigen zich in collectieve webshop: ‘Je ziet meteen welke producten je waar kunt krijgen’

Reactie Van Wonderen content ‘met goede overwin­ning‘ op Jong Ajax

25 januari Kees van Wonderen was maandagavond trots op ‘zijn’ Go Ahead Eagles wat diep in blessuretijd een goeie 0-2 overwinning uit het vuur zag slepen. ,,Er is zit een goeie drive, bereidheid en inzet in deze ploeg.’’