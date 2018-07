Winkeliers willen geld, werk aan spoortunnel in Deventer duurt te lang

video Eeuwig licht is uit in sjoel van Deventer: Joodse gemeen­schap uit synagoge

30 juli De Ner Tamied, het eeuwige licht dat altijd in de sjoel brandt, gaat als laatste uit. De Sefer Thora is met alle eerbetoon de synagoge uitgedragen. Voorzanger Tom Fürstenberg blaast de sjofar, de ramshoorn, zoals bij hoogtijdagen de roep tot inkeer klinkt. De tranen biggelen over de wangen. Omgeven met rituelen die nooit eerder zijn uitgevoerd, verkast de kleine Joodse gemeenschap nu hen de huur is opgezegd van de Deventer synagoge.