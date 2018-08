Winkelleegstand Deventer binnenstad neemt iets af, metamorfose voor kop van Lange B

Vietnam­vete­raan op Teuge herenigd met toestel

24 augustus Bijna vijftig jaar nadat David Robson in een Cessna O-2 met de Amerikanen meestreed in de Vietnamoorlog, wordt de Australische piloot herenigd met zíjn toestel. Dat gebeurt maandag op vliegveld Teuge, waar de Cessna met registratie US Air Force 21300 al een paar jaar in het bezit is van de Stichting Postbellum.