Winnaar eerste Brandsalarm bekendgemaakt in Theater MIMIK

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Bizarre piek coronacij­fers Noord- en Oost-Gelderland na storing, Urk koploper in de regio

16:34 Er zijn 995 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een dag eerder (506). Dat heeft alles te maken met een eerdere technische storing bij de GGD. Het aantal positieve tests in de regio Noord- en Oost-Gelderland is daardoor ernstig vertroebeld.