Winnende schaatsers Carlijn en Thomas afwezig op Deventer Sportgala

Andere Tijden zoekt getuigen van Deventer staking aanleg Twenteka­naal 1937

16:30 Ze verdienden te weinig om in leven te blijven en te veel om dood te gaan. Zo moeten ongeveer de omstandigheden zijn geweest voor tewerkgestelden die tussen 1930 en 1938 het Twentekanaal moesten graven. Werklozen uit Deventer en omgeving gingen uit onvrede over de arbeidsomstandigheden zelfs een half jaar in staking; het televisieprogramma Andere Tijden wil hier aandacht aan besteden in een nieuwe serie over jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw.