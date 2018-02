Winterfestijn is voorproefje reeks nieuwe Brink-events

Met nieuwe gezichten in het bestuur en onder een andere naam, Brink Event Deventer, willen horeca-ondernemers meer organiseren op het plein. Zondag is voor het eerst het Winterfestijn.

Meer activiteiten op een van de mooiste stadspleinen van Nederland en beter samenwerken. Met die insteek bundelen horeca- ondernemers op de Brink opnieuw de krachten.

Komend weekend

Zondag krijgt Deventer met het nieuwe evenement Winterfestijn een voorproefje. Volgens Paul Wensink (30) van de organisatie zit er meer in het vat. ,,De Brink is een mooie, sfeervolle plek'', zegt de Bathmenaar namens een aantal horecazaken aan het plein. ,,Maar het is jammer en best gek dat er niet méér wordt georganiseerd.''

Zeker, met Op Stelten, Boekenmarkt en Dickens kent Deventer publiekstrekkers met landelijke allure. Buiten dat topsegment is het niet stil op de Brink. Denk aan Tour de Terras, Undercoversessies of Sixties Alive, gedragen door horeca en Film op de Brink (filmhuis de Keizer). Wensink: ,,Maar er is meer mogelijk. Waarbij we ook buiten het mooiweerseizoen meer mensen naar het plein moeten halen.''

Naamsverandering

Stichting Zomerevenementen Brink is als naam van het horecacollectief vervangen door Brink Event Deventer. ,,Past beter bij deze tijd en we willen het gehele jaar door bezig zijn'', zegt Wensink, die evenementen-organisator is. ,,Horeca-ondernemers zijn druk met hun eigen zaak. Daarom ben ik erbij gevraagd.''

Wensink was vorig jaar betrokken bij de wereldrecordpoging koekhappen op de Brink en dit najaar bij het Bokbierfestival in de Lebuinuskerk, ook een nieuw evenement. ,,Die successen bewijzen dat er ruimte is voor meer evenementen. Ook op de Brink.''

Winterfestijn