Winterweer zorgt voor problemen op het spoor: minder treinen tussen Deventer en Amersfoort

Rijp: vriesfenomeen

Onder vriespunt

In grote delen van het land daalde de temperatuur afgelopen nacht tot onder het vriespunt. Niet alleen in De Bilt vroor het dinsdagochtend, ook in het oosten van het land lagen de temperaturen onder nul. Met name in de Achterhoek was het erg koud: daar daalde het kwik tot -6 graden. In grote delen van Overijssel en Gelderland vroor het een graad of vijf. Met temperaturen rond -3 graden vroor het in Flevoland relatief mild.