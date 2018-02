Wisselstoring legt treinverkeer tussen Deventer en Zutphen plat

Emma Oosterwegel uit Diepenveen mist brons op twee centimeter

17 februari Ze was er heel dichtbij, maar in de vijfde en laatste sprong stak verspringster Joyce Schumacher Emma Oosterwegel de loef af in de finale van het verspringen op het NK indoor. Met een sprong van 5.90 meter stootte ze Oosterwegel, die 5.88 had neergezet en tot de laatste sprong het brons in bezit had, van het podium af.