Wisselstoring legt treinverkeer tussen Deventer en Zutphen plat

Zestig jaar Molukkers in Deventer herdacht met een lach en een traan: ‘Het was ons eerste stenen huis’

10 oktober Ze groeiden op in meerdere Nederlandse barakkenkampen, tot ze in 1961 een woning kregen toegewezen in het Deventer Oranjekwartier. De zussen Paulina (66) en Pola (70) Turubassa behoren tot een van de drie eerste Molukse families die hier terecht kwamen. Pola was toen tien jaar oud: ,,We hadden met acht kinderen en onze ouders drie slaapkamers.’’