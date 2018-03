Witteveen+Bos groeit naar 1100 werknemers

Het wereldwijde opererende advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, met hoofdkantoor in Deventer, heeft over 2017 een lagere nettowinst geboekt dan in 2016: 12,5 tegen 15,7 miljoen euro. De totale omzet daalde van 137 naar 130,8 miljoen euro. Volgens algemeen directeur Karin Sluis is er geen vuiltje aan de lucht.

,,De winstgevendheid is solide en ik verwacht dit jaar een banengroei van ruim 5 procent.'' Sluis zegt dat Witteveen+Bos in de eerste drie maanden van 2018 qua aantal werknemers al bijna met 4 procent is gegroeid. ,,We naderen de grens van 1100. Ik verwacht dat we daar later dit jaar overheen gaan. De meeste groei behalen we dit jaar op de Nederlandse markt.''

Voor de mindere financiële resultaten in 2017 heeft Sluis een verklaring: ,,De totale omzet is enkele miljoenen lager doordat we minder werk aan derden hebben uitbesteed. Onze eigen omzet is op peil gebleven. De nettowinst is lager door drie grote investeringsposten: de verbouwing van ons pand de Leeuwenbrug in Deventer, de implementatie van een nieuw financiering- en administratiesysteem en een grootschalig innovatieproject. We hebben met deze investeringen een nieuwe laag op de fundering van Witteveen+Bos gelegd.''

Met onder meer duurzame ontwerpprincipes wil Witteveen+Bos bijdragen aan de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op schoon drinkwater, duurzame energie en een goede infrastructuur. Voor 2018 heeft Witteveen+Bos zich ten doel gesteld de duurzame ontwikkelingen te versnellen met advies en oplossingen en voor op te lopen qua bijvoorbeeld de energietransitie, grondstoffenrevolutie en digitalisering van de bouw. Pilotprojecten met het 3D printen van beton zijn een voorbeeld van laatstgenoemde ontwikkeling.