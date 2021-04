Witteveen+Bos veroverde op ‘mooiste plek van Deventer’ de wereld, nu komen daar appartementen: ‘Dit was de geheime kamer van de directeur’

Lintjesregen 2021 Officier Marja zet zich jarenlang in voor luchtvaart­ge­nees­kun­de: ‘Ik ben compleet verrast’

26 april Marja Osinga-Meek (71) is sinds vandaag Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Deventerse is een hartstochtelijk vlieger, en daarnaast verpleeghuisarts geweest in zowel Apeldoorn als Deventer. Ze combineerde haar vak met haar hobby en zet zich al decennia in voor de luchtvaartgeneeskunde.