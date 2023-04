Witteveen en Bos uit Deventer boekt ondanks lastig jaar redelijk resultaat: ‘Last van stikstofprobleem’

Man valt 4 meter naar beneden door dak van schuur in Kring van Dorth en raakt gewond

Een man is vanochtend gewond geraakt doordat hij door het dak van een grote schuur is gezakt. Het ongeluk gebeurde op een schuur in Kring van Dorth, waar de man bezig was met onderhoudswerkzaamheden. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.