WK-debutante Emma Oosterwegel verrast vriend en vijand met zevende plek op meerkamp

Banieren 1250 jaar Deventer omgetoverd tot ‘haute couture-tas­sen’

3 oktober De tassen gemaakt in de Deventer Techniekfabriek zijn vanaf vrijdag voor het eerst te koop in vijf winkels in de binnenstad. De topstukken zijn de tassen gemaakt van de banieren voor 1250 jaar Deventer. Zij vormen vrij vertaald de haute couture-collectie, want deze tassen zijn in een zeer beperkte en eenmalige oplage gemaakt.