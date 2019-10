WK-debutante op de meerkamp Emma Oosterwegel kan meedoen in de luwte in de toekomst wel vergeten

WK atletiekEmma Oosterwegel heeft met een persoonlijk puntenrecord van 6250 de zevenkamp afgesloten op het WK atletiek in Doha. De 21-jarige Diepenveense eindigde verrassend als zevende. Onder de radar meedoen aan een groot toernooi zit er niet meer in voor haar. ,,Nee, ze kennen me nu wel.”

Zevende van de wereld, dat mag een geweldige prestatie worden genoemd. Oosterwegel begon donderdag al met twee persoonlijke records. Bij het kogelstoten (13,70 meter) en hoogspringen (1,77 meter) verbeterde ze zich flink en bij de 100 meter horde kwam ze in de buurt van haar beste tijd. De 200 meter sprint was niet heel geweldig met 25,10 seconden. ,,De onderdelen zaten deze dag heel kort op elkaar, dat was niet altijd erg fijn. Voor het hordelopen heb ik bijna geen warming-up kunnen doen. En het blijft een meerkamp, dan heb je onderdelen die heel goed gaan maar ook mindere delen", zegt Oosterwegel.

Volledig scherm Emma Oosterwegel en Nadine Broersen. © BSR Agency

Op dag 2, met verspringen, speerwerpen en de 800 meter, liet de Diepenveense atlete zich echt gelden. Vooral met haar favoriete onderdeel speerwerpen liet ze zien bij de meerkampers aan de wereldtop te behoren. Met ruim 54 meter gooide ze de speer naar de derde plaats. Met een sterke afsluiten 800 meter rende Oosterwegel naar een zevende plek, al moet in acht worden genomen dat landgenote Anouk Vetter uitstapte vanwege motivatieproblemen. ,,Op de 800 meter ga je echt helemaal kapot, dat is immens zwaar. Nu hadden we ineens drie uur rust tot dat afsluitende onderdeel, maar was het wel middernacht hier voordat we begonnen.”

Volledig scherm Emma Oosterwegel met de speer. © BSR Agency

Het leverde de WK-debutante een persoonlijk record aan punten op. Haar hoogste aantal was tot dit WK nog 6237, dat ze behaalde op de Hypomeeting in Götzis. Nu tekende Oosterwegel voor 6250 punten. Voorafgaan aan dit seizoen was haar grote doel de grens van 6000 punten te slechten. dat doel heeft ze ruimschoot gehaald. ,,Ik ging zonder verwachtingen naar Doha, tenminste als het om de plek op de ranglijst ging. Al voelde ik me wel heel goed, hoor. Ik maakte me niet druk, kon lekker mijn ding doen en genieten. En dat heb ik ook gedaan. Het was superleuk, de sfeer was ontspannen en de meerkampgroep is echt heel leuk. Het stadion was ook heel mooi.”

Volledig scherm Emma Oosterwegel nestelt zich aan de top bij de meerkampsters op het WK. © BSR Agency