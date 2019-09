WK-deelname voelt nog steeds beetje raar na topseizoen Diepenveense Emma Oosterwegel

Verwacht bij Oosterwegel geen hoera-stemming, of euforische kreten. De atlete is natuurlijk in haar nopjes met de uitverkiezing voor Doha, maar ze weet zich niet zo heel goed een houding te geven. ,,Het blijft een beetje gek omdat ik me niet heb geplaatst en geen limiet heb gelopen. Dus dat ultieme geluksmoment wanneer je dat wel haalt, heb ik niet mogen ervaren. Ik denk dat ik daarom wat minder enthousiast overkom. Maar ik ben wel erg blij hoor, het is fantastisch dat ik naar het WK mag. Maar als je me aan het begin van dit jaar had gezegd dat ik dat zou halen, had ik je voor gek verklaard.”