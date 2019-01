Woede en ongeloof om uitspraak in docu over aanslag op Deventer op Stelten: ‘Bizar’

videoVerontwaardigde reacties vanuit Deventer op een opmerking in de documentaire 2Doc De Beveiligers, die woensdagavond werd uitgezonden. Tijdens een briefing met beveiligers van de Gay Pride in Amsterdam klinkt de volgende opmerking: ‘In Nederland hopen we nog steeds dat we niet degene zijn die als eerste een aanslag krijgen op de Gay Pride, laat het dan Deventer op Stelten zijn ofzo. Maar niet hier tijdens de Gay Pride'.

,,Dit kan niet waar zijn, dacht ik’’, vertelt Deventenaar Huub Obdeijn, eigenaar van de Primera in de binnenstad. ,,Ik heb het nog een keer teruggekeken om te horen of dat echt gezegd werd, ik was totaal verbouwereerd.’’ De verontwaardiging is zo groot dat hij het fragment deelt op Facebook. ,,Normaal ben ik daar eigenlijk niet zo van, maar ik voel me erg verwant met de stad en de evenementen. Ik vind het nogal een uitspraak, zeker omdat je weet dat er gefilmd wordt.’’

‘Bizar’

Het gevoel van verontwaardiging spreekt ook uit de reacties die mensen onder zijn Facebookbericht zetten. Reacties als ‘niet te geloven', ‘bizar’ en ‘wat een mafkees', maar er zijn ook veel reacties die een stuk verder gaan. Obdeijn: ,,Ik heb er eerlijk gezegd een hekel aan dat er zo banaal op wordt gereageerd. Daarom heb ik er van te voren ook wel even over nagedacht, over wat wijsheid is. Ik heb mijn verontwaardiging naar mijn idee keurig verwoord en ben van mening dat je een open dialoog hierover moet kunnen voeren.’’

Hein te Riele

De opmerking in de documentaire over vijf beveiligers die Nederland veilig moeten houden, is ook Hein te Riele niet ontgaan. De VVV-directeur, de man achter meerdere grote evenementen in Deventer, vindt het bovenal een domme opmerking. ,,Het meest domme wat je kunt zeggen. Ik vind dat je jezelf als beveiliger nogal diskwalificeert. Niet professioneel.’’

Toch kan Te Riele er het positieve ook wel van inzien. ,,Toch mooi dat we er blijkbaar zo toe doen dat ze ons daar in Amsterdam noemen. En ook de aandacht en reacties vanuit Deventer waarderen we zeer. Eigenlijk is het een onverwachte populariteitsmeting.’’ Maar meer tijd er in steken vindt Te Riele niet de moeite waard.

Huub Obdeijn deelde het bewuste fragment op Facebook: