Woede en verdriet om diefstal grafstenen van begraafplaats in Bussloo: ‘Dit is waanzin’

In Bussloo heerst woede en verdriet na diefstal van vijf historische grafstenen op de begraafplaats in het dorp, eerder deze week. Twee daarvan zijn sinds kort monumentaal. Ook werd een steen van een kindergrafje bij de ingang van de begraafplaats weggehaald.

Behalve de steen van het kindergraf zijn er nog zeker drie historische en karakteristieke grafstenen of -kruizen gestolen van de rooms-katholieke begraafplaats. De gemeente Voorst is woest. ,,De grafkruizen zijn gemeentelijke monumenten en daarnaast heeft de diefstal van de grafstenen flinke impact op de nabestaanden. Op een steen van een kindergrafje stond gewoon een naam en een overlijdensdatum, daar blijf je vanaf’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Familie intens verdrietig

Ook Wim Demmers is ontdaan. De voorzitter van de overkoepelende beheerderscommissie RK Begraafplaatsen HH. Franciscus en Clara, noemt het ‘te bizar voor woorden’. ,,Het is heel triest. Dit is een bijzondere begraafplaats met monumentale elementen. Op dit moment zijn twintig graven aangeduid als monumentaal. Ik heb met nabestaanden van de gestolen graven gesproken en zij zijn intens verdrietig. We gaan altijd zorgvuldig om met stenen.’’ Ook het moment van diefstal maakt hem boos. ,,Zo kort voor Allerzielen (een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie waarop de overledenen worden herdacht, NV) volgende week. Verschrikkelijk.’’

De begraafplaats, met ruimte voor ‘een paar honderd graven’ in het Gelderse Bussloo, werd onlangs gerenoveerd. Daarbij werden grafzerken waarvan de grafrechten niet verlengd zouden worden weggehaald. Een aantal grafzerken zijn kort voor de renovatie op verzoek van de gemeente aangemerkte als monument en zou binnenkort teruggeplaatst worden. Eind vorige week werden ze net buiten de poort even apart gelegd.

Waanzin

Pastoraal werker Ivan Kantoci woont schuin tegenover de begraafplaats en hoorde donderdagmiddag voor het eerst over de diefstal. ,,Dit is niet fatsoenlijk en dat is zacht uitgedrukt. Het is waanzin.’’ Een oplossing heeft hij zo niet voorhanden. ,,Het gaat om de opvoeding van mensen. En daar zit altijd kwaad volk tussen.’’

Gerda van Schaik nam donderdagmiddag direct een kijkje bij het graf van haar schoonouders. ,,Om te zien of daar iets mee was gebeurd. Ook heb ik voor mijn buurvrouw even een graf nagekeken. Ik vind het een verdrietige bedoening. Het zal je maar gebeuren.’’

Wim Demmers heeft aangifte bij de politie gedaan, maar verwacht niet dat de gestolen stenen ooit nog terugkeren. ,,Als ik eerlijk ben: nee. En dat is vooral voor de familie bijzonder pijnlijk.’’

Eén van de twee monumentale graven die gestolen is in Bussloo.