Woede om diefstal grafstenen van begraafplaats in Bussloo

Opgepast: Lebuinus in Deventer nog tot morgen springkus­sen­tem­pel

16:30 Wegens succes ging springkussenfestijn Kidspret op herhaling in de Lebuinus in Deventer. De kerk is nog tot en met vrijdag een klankbak van vrolijk schreeuwende kindertjes. ,,En die kan ranja mag ook niet over de kerkradio.”