Woensdag pas duidelijk of vrijwillige lockdown in Bathmen heeft gewerkt

GGD opent in corona­brand­haard Bathmen de eerste pop-uptest­straat van Nederland

3 oktober Al 35 bevestigde coronabesmettingen in een ruime week. En dat op een bevolkingsaantal van zo'n 5800. Dat is heel zorgelijk, aldus de GGD IJsselland. Vandaar dat het alle hens aan dek is in Bathmen om het aantal besmettingen in het dorp terug te dringen. Er is speciaal voor het dorp een pop-upteststraat geopend.