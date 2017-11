Wolters uit Deventer ontfermt zich over beroemd orgel in Amsterdam

Het opknappen van de circa negentien meter hoge orgelkas en bijbehorende ornamenten wordt uitgevoerd door Wolters & Ovink, de restauratie- en decoratiepoot van Wolters BV. Ferry Ovink, Henk Scholten en Roy van Miltenburg zijn begin dit jaar in de voormalige ijskelder van de Lebuinuskerk in Deventer begonnen met snij- en verguld werk. Sinds begin september zijn zij in de Oude Kerk (of Sint-Nicolaaskerk) aan de slag. ,,Hier blijven zij tot eind deze maand. De laatste fase van de restauratie begint in april 2018 en zal zo’n twee maanden duren’’, verwacht Wolters.

Marmer

Niche-markt

Hans Wolters beschouwt het restaureren van orgels als een interessante niche-markt. ,,Inmiddels hebben we tussen de dertig en veertig orgels onder handen genomen. In Nederland maar ook in Noorwegen en Zweden.’’ Wolters noemt de restauratie van het Naber-orgel dat sinds enkele jaren in de Dorpskerk in Wilp staat als een concreet voorbeeld. Dit uit 1853 stammende orgel, vervaardigd door de Deventer orgelbouwer Carl Friedrich August Naber, lag sinds 1996 gedemonteerd opgeslagen in de Lebuinuskerk in Deventer. Het was afkomstig uit de voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk in de Smedenstraat.