Wonen in vroegere Koloniale Landbouwschool is lot uit loterij

De Smederij telt negen groene voordeuren. Alle strak geschilderd in hoogglansverf. Naast de deuren hangen emaillen huisnummers. Afgebeeld in de stijl van begin 20ste eeuw. Het gebouw met materiële authenticiteit oogt fris, modern en nieuw. Acht van de negen woningen zijn sinds deze week bewoond. In de negende wordt nog volop geklust. Het is de hoekwoning van gepensioneerden Gerald en Jantien Springer uit Monnikendam.