Wonen voor een prikkie in Deventer Havenkwartier

Go Ahead Eagles moet Andrade missen tegen Telstar

31 maart Go Ahead Eagles kan maandagavond in het thuisduel met Telstar (aftrap 20.00 uur) niet beschikken over Bruno Andrade. De linksbuiten werd afgelopen vrijdag tegen FC Dordrecht na één helft gewisseld vanwege knieklachten en is niet fit genoeg om te spelen tegen de ploeg uit Velsen-Zuid.