Woning in Deventer beschoten: ruit met 3 kogelgaten

Nieuwe bewoner Put­manstraat Deventer ontsnapt aan kogelregen

16:18 De nieuwe 21-jarige bewoner van een huis aan de Putmanstraat in Deventer is vannacht aan de dood ontsnapt. Minimaal drie kogels werden in het holst van de nacht op de ramen aan de straatkant van de benedenwoning afgevuurd. Het huis werd echter nog geschilderd, dus de jongeman was nog niet in het huis getrokken.